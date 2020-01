Patrik Hytönen: aastavahetuse sõjatsoon

Paar päeva tagasi võeti vastu uus aasta ning nagu traditsioonile kohane, tehti seda suure ilutulestikusaluudiga. Üle Eesti võis näha nii eraisikute kui ka linnade korraldatud võimsaid vaatemänge.

Uue aasta vastuvõtmisega käib tihti kaasas rohke alkoholi tarbimine. Paraku tehakse alkoholi mõju all ka ilutulestikku, unustades ära elementaarsed ohutusreeglid. Tihti on mõnes linnas aastavahetust veetes tunne, et oled sattunud sõjatsooni, kuna ümberkukkunud ilutulestikupatareide tõttu võivad raketid lennata igas suunas.

Soomes esitati parlamendile ilutulestiku vabamüügi keelamiseks rahvaalgatus, mis kogus 65 000 allkirja. Võiks mõelda, et ehk peaksime meiegi kaaluma sellist käiku, kuigi keelamisega ei saavutata tihti midagi muud peale trotsi. Säiliks ju alati võimalus tuua koos muu kraamiga Lätist ka ilutulestikku.

Soomes on igal aastal mitmeid inimesi ilutulestiku tegemisel ka silmavigastusi saanud. Kuigi kaitseprillide kasutamine on ilutulestikku tehes kohustuslik, ei soovi paljud seda mugavusest siiski teha. Sel aastal oli aga näha, et inimesed on hoiatussõnu kuulda võtnud ning silmavigastusi oli märkimisväärselt vähem.

Veel tasuks mõelda, kas on ikka vaja ilutulestikupatareisid kasutada keset suurt rahvamassi, kus on ka väikeseid lapsi, kes vigastada võivad saada. Ehk tasuks ilutulestik ostmata jätta või lasta seda teha kellelgi, kes on kaine ning oskab arvestada vajalike ohutusabinõudega.

Soomes pooldab hiljutise küsitluse järgi üle poolte elanike ilutulestiku vabamüügi keelamist. Osa kauplusekette on klientide soovi ka arvesse võtnud ning ilutulestiku müügi lõpetanud.

Peamine keelamispõhjus on stress, mida see loomadele tekitab, ja keskkonnakahju. Just viimane on see, mis on vennasrahva keskkonnateadlikkuse tõttu ühe enam fookusesse kerkinud.