Mihkel Tiksi Krimmi kroonikad

Loomulikult leidus nende dramaatiliste sündmuste taustal palju neid, kes Tiksi käest toimuvale kommentaari soovisid. Pisut ta rääkiski… ja sai selle eest tunda netikommentaatorite raevu. Hiljem on ta pigem tõrjunud ettepanekuid Krimmi elust rohkem rääkida. Aga möödunud aasta lõpus ilmus Tiksil isiklikele kogemustele ja tunnetusele tuginev romaan «Krimmi vang», ja nüüd on ta valmis taas rääkima. Avatult ja kirglikult.

Sellega seoses ka. Aga teine asi on see, et saan olla Venemaa viisaga Krimmis korraga 90 päeva, seejärel pean järgnevad kolm kuud olema eemal. Mul on küll mitmekordne viisa terveks aastaks, aga nagu paljudes riikides, ei saa viibida järjest kohapeal kauem kui 90 päeva poole aasta jooksul.