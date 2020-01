Postimehe toimetuse uue kodu on loonud KAOS Arhitektid ehk Toomas Adrikorn, Margit Aule ja ­Katri Mets – just nemad annavad näo Sossi mäele kerkivale Fahle Pargile. Postimehe grupi Meediamaja on Fausto Capitali arendatava kompleksi esimene kasutusele võetud hoone.