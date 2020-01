Arteri aastahoroskoop 2020

Tellijale

Sel aastal on kõik planeedid mingitel perioodidel retrograadis, mõni mitmel korral. Tähele tasub panna Merkuuri retrograadi perioode, mis järgmisel aastal langevad ajavahemikule 17. veebruarist kuni 10. märtsini, 18. juunist kuni 12. juulini ja 14. oktoobrist kuni 3. novembrini. See on aeg, mil tuleb ette palju suhtlemisraskusi ning takistusi asjade korraldamisel ja reisimisel. Ei tasu reageerida ilma järele mõtlemata, pigem olla mõistlik, järeleandlik ning rahumeelne.

Algavat aastat juhib Kuu, mille aspekt Kalade ja Neptuuniga looritab kogu maailma müstilise auraga. Kuu tõmbab välja meie kõige sügavamadki saladused, rõhutades nõrkusi ja komplekse. Nii on enamik inimesi justkui nõiutud ja segaduses, tuleviku pärast paanikas. Ühiskonnas on näha keskkonna-, poliitiliste ja sotsiaalsete probleemide teravnemist, kuid Kuu aspekt viitab, et maailma liidrid suudavad avalikkuse tähelepanu oma kontrolli all hoida. Lisaks on oodata kuut varjutust, mida on statistiliselt rohkem kui tavaliselt. See tähendab, et meil on õnn ja õnnetus tunnistada ajalooliselt tähtsate protsesside toimumist. Kõige keerulisemaks kujunevadki kuuvarjutuste nädalad: 10. jaanuar, 5. juuni, 21. juuni, 5. juuli, 30. november ja 14. detsember. Neil kuupäevadel ei tasu võtta plaani reisimist, teha tähtsaid otsuseid ega olla üleliia väljas.