Üllar Priks: kuldsete kätega esivanemad

Praegu läheb olukord risti vastupidiseks. Mõnes mõttes on see väga tore ja isegi tervitatav. Jala jalutatakse Riiga ainult eneseteostuse ja feimi tõukel ning ka siis on mobiililevi ja andmeside reisiselli lahkelt toetamas. Pole vist teenust või toodet, mida mugavale inimesele pakkumises poleks. Toasoe tuleb õhksoojuspumbast ja söök Selverist, riided saab New Yorkerist. Lihtne!