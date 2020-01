Eestil on oskusteavet, mida maailmaga jagada

Eestilt oodatakse ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena seda, mida me kampaania ajal lubasime: uute teemade püstitamist, mille hulgas on küberjulgeolek üks esimesi. See annab Eestile võimaluse pikendada oma mõju kaheaastasest liikmestaatusest kaugemale, rääkis eile New Yorgis Eesti ÜRO esinduse asejuht Gert Auväärt.

Neljapäeval märgiti ÜRO Julgeolekunõukogu uue aasta liputseremoonial korduvalt, et nõukogu koguneb keerulisel ajal. Kas see, et praegu on keerulisemad ajad kui näiteks kümme aastat tagasi, mõjutab kuidagi Eesti liikmesust?

Mis on keeruline ja mis mitte, on muidugi subjektiivne hinnang. Meie liikmesuse aeg on nüüd, siin ja praegu, nende tingimuste juures, mis globaalselt välispoliitikas valitsevad.

Kasutame kogu oskusteavet ja suhteid liitlastega, et käsitleda meile olulisi teemasid. Tuleks leida üksmeel ja ühisosa, et julgeolekunõukogu töö ei oleks ainult statistika, vaid et sel oleks reaalne mõju konfliktipiirkondades.