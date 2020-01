Tellijale

«Martin on autos küll kõva jutumees, kuid täna (üleeile – toim) ta kõnet pidada ei taha. Ma räägin siis ise paar sõna,» juhatas Tänak kõne sisse ning vastas seejärel küsimusele, mida talt on viimasel ajal kõige rohkem küsitud: mis tunne on?