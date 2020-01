Kliimamuutus lööb sakslaste juurdunud elu kõikuma

Tellijale

«Mitte millegi tegemise hind on palju kõrgem kui tegutsemise hind. Probleem on selles, et teise variandi puhul kandub kulu tulevikku. See on kulu, mille jätame oma lastele ja lastelastele,» ütles Posti­mehele üks Saksamaa juhtivaid majandusteadlasi Ottmar Edenhofer, kes juhib Mercatori kliimamuutuste uurimisinstituuti (MCC), mis nõustab kliima­küsimustes ka Saksa valitsust.