Kaia Iva lahkus Isamaast pensionireformi pärast

«Olin eelmises valitsuses sotsiaalkaitseminister ja seetõttu kursis ja kokkupuutes pensioniteemaga. Kuna nüüd on väga kindlalt välja öeldud, et minu endine koduerakond pensionireformist ei tagane, sai see otsus tehtud,» ütles Iva kolmapäeval ERRile.

Ta selgitas Postimehele, et pensioni teise samba vabatahtlikuks tegemine murendab teist sammast üldiselt ning kuna esimene ja teine sammas on loodud tervikuks, nii et need täiendavad teineteist, siis nõrgestab ühe osa vabatahtlikuks muutmine kogu tervikut.