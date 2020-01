Hoolimata tormilistest muutustest on tervis tugev

Tellijale

Aasta jooksul on toimunud suuri muutusi töötajate hulgas. Meiega liitus arvamustoimetuse juht Peeter Helme, kes sai peatoimetajaks. Lahkhelide tõttu toimetusega oli Peeter sunnitud sügisel lahkuma.

Jõulude ajal lahvatas Postimehe toimetuse ja Postimees Grupi juhatuse vahel usalduskriis. Juhatuse esimeest süüdistati toimetuse mitte usaldamises ja sisejuurdluse korraldamises ning valetamises, et seda ei toimu. Nüüd on töörahu taastatud ja selgunud, et sisejuurdlust Postimehes toimunud ei ole. Loodetavasti ei saa ka kunagi toimuma.