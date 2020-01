Kõiges on süüdi meedia

Tellijale

See kõik ei käi ainult meedia kohta. Vastupidi. Tundub, et meedia on just nagu muutunud patuoinaks, keda süüdistada kõiges, mis on valesti. Kohati jääb mulje, et keegi ei tahagi tõde kuulda, sest see ei pruugi kuulajale meeldida. Samas, kas ei ole see mitte ajakirjanduse kohus juhtida tähelepanu meie ühiskonna probleemidele? Algatada arutelusid ja küsida küsimusi?