Tali võitis Saaremaaga kahe ja poole aasta jooksul seitsmest võimalikust karikast neli – see on igati korralik saavutus. Klubi juhtkond oli aga veendunud, et meeskond pole tänavu potentsiaali välja mänginud. Otsus 49-aastasele treenerile hundipass anda sündis tegelikult juba enne aasta eel-eelviimasel päeval 2:0 eduseisust kaotatud karikafinaali Tartule. Klubi sai kaotusest lihtsalt kinnitust, et treenerivahetus on vajalik.