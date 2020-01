Kolimist tuleb Postimehe ajaloos tihti ette

30 aastat tagasi öeldi Edasi toimetuse asukohaks „Pirogovi ja Ülikooli tänava nurgal“. Nikolai Pirogovi tänavast on saanud Gildi tänav, Ülikooli tänav aga jäänud Ülikooli tänavaks. FOTO: PM arhiiv

Suurem osa Tartu Postimehe toimetuse liikmetest teab, mida tähendab kolimine ühest majast teise. Kurb on lahkuda ja segadused on vältimatud, kuid vastukaalu annab uudsuse ja värskuse võlu. Tartu Ülikooli peahoone vastast, Jaan Tõnissoni kuju valvsa pilgu all seisvast vanast ja mitu korda ümber ehitatud aadlielamust Gildi 1 tuli lahkuda 24. novembril 2016.