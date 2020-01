Kindrali tapmine viis USA ja Iraani sõja lävele

Tellijale

Iraani mõjuvõimsa usujuhi ajatolla Ali Khamenei usaldusisiku ja võimalikuks tulevaseks Iraani liidriks peetud Qassem Soleimani tapmiseks andis käsu USA president Donald Trump isiklikult, ilma rünnakut Kongressi ega liitlastega kooskõlastamata. Kuna löök anti Iraani võimuladviku pihta, ei ole kahtlust, et Iraanilt võib oodata teravat vastureaktsiooni.

Pole välistatud, et vastus võib tulla küberrünnaku või terroriakti kaudu. Endine CIA asejuht Michael Morell selgitas CBSile, et kuigi maailm on ilma ameeriklasi tapnud Soleimanita parem paik, oli tema tapmise hind kõrge ning tõenäoliselt maksab Iraan kätte USA tsiviilisikute või mõne kõrge ametniku tapmisega.