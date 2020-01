Kuidas Kevin, Oskar ja Oksana ei mõjutanud meie valimisi

Tellijale

Otsisin nende lehe uuesti üles ja esimest korda süvenesin, kes on selle algatuse taga. Tuli välja, et nii Kevin Lepik, Oskar Kallas, Henri Ilves kui ka Oksana Söderholm (nagu ka veel mitu administraatorit ja peamist postitajat) on kõik värsked Facebooki kasutajad. Nende kontod olid Facebooki tekkinud napilt paar kuud varem. Punaseid lippe, mis viitasid, et neid inimesi päriselt olemas pole, oli teisigi. Nii saigi Kevinist, Oskarist ja Oksanast selle loo kandev liin.