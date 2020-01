Kuidas me teame?

Lennundushuvilisena olin juba kaua soovinud kirjutada just sellest. Niisiis võtsin pool aastat pärast hädamaandumisega lõppenud õppelendu ühendust uurija Karl-Eerik Untiga. Selgus, et uurimine veel käib ja raportit alles koostatakse.

Kui aga suur ootamine läbi sai ja raport valmis, oli aeg lugu kirja panna. Suurim väljakutse oli mõista asjatundmatu positsioonilt, mis ja miks juhtus, ning see arusaadavalt kirja panna. Kohtusime uurijaga mitu korda, et raportis kirjutatu mulle viimseni selgeks saaks. Lugejale lihtsalt arusaadavaks tuli teha nii tehnilised terminid kui ka lennuki juhtimisloogika.

Selle loo eemärk oli näidata, kuidas saavad uurijad teada, miks lennukiga midagi juhtub. Näiteks kuidas tehakse kindlaks, et üks õppelend muutus ellujäämiskursuseks seetõttu, et kunagi lisati siduri karterisse veidi liiga suure viskoossusega ehk liiga paksu õli. Veelgi enam – kuidas saadi teada, et see vale õli tekitab probleeme ainult siis, kui ilm on külm.