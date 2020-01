Raske oli erapooletuks jääda

Tellijale

Pärast 17-tunnist lendu maandusime Hongkongis, paar tundi hiljem olime juba keset mäsu. Ajaga vedas meil väga – oleks me päev või isegi ainult mõni tund hiljem saabunud, poleks me saanud sisse ülikoolilinnakusse, kuhu meeleavaldajad olid barrikadeerunud.

Meil oli plaanis ülikooli barrikaade ja üliõpilaste elukorraldust järgmisel päeval rohkem filmida, aga me ei teadnud, et see jääb linnakus meie esimeseks ja viimaseks päevaks. Vedas, et niigi palju asju kohe ära salvestasime.