Juunior sai tuule tiibadesse

Tellijale

Rõõm on olnud näha, et vaid mõne kuuga on Juuniori toimetuse kaasabil intervjuusid teinud ning lugusid kirjutanud ka lapsed ise. Meie lugejate sulest on valminud näiteks intervjuu Liis Lemsalu, Märt Avandi ja Hensugustaga, samuti reportaaž IFA tehnikamessilt Berliinis, lugu elust Soome koolis ning intervjuu noore teadlase ja noore psühholoogiga.