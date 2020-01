Kliima kõigepealt

Kliimamuutus ja küsimus, kuidas sellega hakkama saada, on üle maailma kuum ja pääsu selle eest pole. Nagu saab lugeda nii teaduskirjandusest kui ka avalikest (poliitikutele suunatud) teadaannetest, on inimkond sellele suurele probleemile reageerimisega andestamatult hiljaks jäänud. Eriti just keskkonnaprobleemid on sellised, mis ei kipu ise kaduma.