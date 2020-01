Sel aastal jagame välja esimesed teadusgrandid

Tellijale

Nagu sada aastat tagasi on praegugi Eesti jaoks eksistentsiaalse tähtsusega küsimus eestluse ja euroopluse vahekorrast. Muutunud aja ja olude tõttu vajab see probleem uut mõtestamist ja uut lahendust. Postimehe Fond ootab grandikonkursile selliseid uuringukavasid, mis võtaksid fookusesse Eesti ühiskonna keele või kultuuri hetkeseisu, et analüüsi põhjal teha järeldusi võimaliku tulevikuarengu kohta või anda soovitusi ühiskondlikeks suunavalikuteks.