Kiire retk ajalukku näitas, et tegemist peaks olema Eesti rekordiga. Muidugi on siin oma osa tõsiasjal, et nende pallimängualade naiste koondised on viimaste kümnendite jooksul eri tempoga varjusurma langenud ning näiteks käsipalli puhul on ka 2020. aasta alguses naiste koondis pigem abstraktne kujund, kuid see ei muuda fakti, et taasiseseisvunud Eesti spordisüsteemi neljanda kümnendi lävel on meie rahvuskoondiste eesotsas rohkem võõrast verd kui kunagi varem. On see hea või halb?