Hipikoloonia ja kultuurirühmitus

Esmalt hämmastab kujundus, nimelt kaaned. See meenutab Austria sümbolisti ja superjuugendisti Gustav Klimti töid. Vähemalt tema mõju. Usun, et selline väljanägemine võiks pretendeerida ühtaegu nii aasta kauneima kui ebaõnnestunuima välimusega raamatu tiitlile. Ja see oleks märkimisväärne saavutus, noateral kõndimine.

Efektne ja pilkutõmbav on disain igatahes ja sobib teosele, milles on juttu ebatavalisest kultuurirühmitusest. Avan tiitellehe ning saan teada, et kaanekujunduse autor on Allan Appelberg. Guugeldades saan teada, et filmikunstnik. Midagi liikuvat nagu olekski selles Adam Mackiewiczi pildis, mida kaaneehteks on kasutatud.