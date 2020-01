Tellijale

Raudsaar tunnustas kultuuriminister Tõnis Lukast (Isamaa), kes kinnitas laupäeval sotsiaalmeedias, et tema alanud aasta üks eesmärk on jõuda digimeedia käibemaksu alandamiseni üheksale protsendile.

«See on uus märk poliitikute suhtumises ja väga hea märk,» sõnas Raudsaar, lisades, et kui varem polnud maksuerisuse tegemine Euroopa Liidu (EL) reeglite pärast võimalik, siis juba 2018. aasta oktoobrist sellist piirangut enam pole. «Sellest ajast on palju riike asunud oma ajakirjandust kaitsma ja maksuerisusi tegema. Näiteks ELi partnerriik Norra on nii paber- kui ka digimeediale kehtestanud nullkäibemaksu,» rääkis ta.