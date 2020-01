Saksa ekspert: Saksamaa on suhetes Venemaaga kahepalgeline

Tellijale

Kolmandad arvasid, et tegemist on järeleandmisega Venemaale ja sisuliselt sanktsioonide kõrvaldamisega, ja kui mitte otseselt nõrkuse, siis vähemalt kehva mälu demonstreerimisega. Nagu juhtus Gruusia sõja puhul. Ühel hetkel see jäi nii kaugeks, et me lihtsalt ei hoolinud sellest enam. Venemaal on endiselt lootus, et Ukrainas toimuv võib ununeda.