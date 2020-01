FIS uurib Veerpalude juhtumit

Segadus sai alguse, kui Veerpalu nähti eelmisel nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel raja ääres oma lastele Anlourdeesile ja Andersile õpetussõnu jagamas. Teatavasti on rahvusvaheline suusaliit FIS talle aga dopingureeglite rikkumise eest määranud võistlus- ja juhendamiskeelu.

Keelu ajal ei tohi Veerpalu mingil moel olla seotud rahvusvahelistel või rahvuslikel võistlustel osalemisega. Erandid kehtivad üksnes eelnevalt kokku lepitud dopinguvastastele koolitus- või rehabilitatsiooniprogrammidele. Vastavalt WADA koodeksile ähvardab sportlasi, kes kõnealuseid keelde eirava isikuga koostöö teevad, hoopis endid karistus. Praegusel juhul puudutab see oht siis Veerpalu lapsi.

Eestis langetab juhtumiga seoses otsuse siinse antidopingu sihtasutuse eetikakomisjon. «Kutsun Andrust üles tulema tervele mõistusele ja ise tunnetama, kust läheb piir lapsevanema ja tugipersonali vahel. See oleks kõige parem nii suusarahvale kui meile,» lausus Eesti Antidopingu juhatuse liige Henn Vallimäe nädala eest Kuku raadiole.

Kuid Norra ajaleht Nettavisen kirjutas, et järjekordne skandaal on saanud rahvusvahelised mõõtmed. «FIS on kõnealustest fotodest teadlik ja uurib, kas Veerpalu seotus neil võistlustel oli ametlik või mitte,» ütles Nettavisenile FISi esindaja Jenny Wiedeke.