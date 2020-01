Elajas rõõmustas Norrat, venelased nokauteerisid Klæbo

«Lõpuks läks kõik hästi,» kostis kolmekordne olümpiahõbe ja neljakordne MM-hõbe Bolšunov. «Kartsin Sergeid viimaste meetriteni, sest mägi oli minu jaoks väga keeruline. Finišitasandikku nähes mõistsin, et täna on minu päev.»

Midagi tehakse Venemaal õigesti

Aivar Rehemaa, endine tippsuusataja

Üle mitme aasta oli huvitav Tour de Skid jälgida. Arvan, et selline formaat on murdmaasuusatamisele pigem hea. Ise mitmeid kordi Touri sõitnuna tean, et sportlastelt nõuab see väga palju. Samas võinuks võistlus olla näiteks üheksa etappi ja mõned distantsid pikemad. Kui mina Touril võistlesin, sõitsime umbes 100 km, see aasta oli kogudistants ligi 70 km. Tiitlivõistlusi ju tänavu kavas pole.

Therese Johaug oli muidugi võimas. Naiste arvestuses ei tekitanud lõputõus põnevust, ent vähemalt olid stardis vahed väikesed. Eelmistel aastatel läks Therese viimasele päevale minimaalselt minutilise eduga.

Touri eel räägiti, et tegemist on Johannes Høsflot Klæbole tehtud võistlusega – kogudistants on lühikesevõitu ja sees kaks sprinti. Aga venelased suutsid tõestada, et nad teevad seal midagi õigesti. Keegi ei kahelnudki, et Aleksandr Bolšunov on tugev. Temas leidub võimsat karujõudu, ta tahab kogu aeg ees olla. Kui tal vormi ja tunnet on, ei hoia Bolšunov midagi tagasi.