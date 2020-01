Tellijale

Kaotuse tähendusest annab kõige parema pildi pilk turniiritabelile. Selle keskosas käib tõeliselt tihe rebimine, iga mäng on kulla hinnaga. Kalev lasi Zielona Gora endast mööda ja langes kümnendaks – poolakatel on nüüd viis võitu 12st, Eesti valitseval meistril aga 13 mängust. Nur-Sultani Astana alistas Krasnojarski Jenissei 95:90 ja möödus samuti Kalevist, jagades viie võiduga 11 mängust Peterburi Zenidi ja Nižni Novgorodiga kuuendat kohta. Ning viiendal positsioonil asuval Jenisseil on vaid üks võit enam.