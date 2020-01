Austraalia ja tennise valus dilemma

Tellijale

«Kõige olulisem on oht tervisele. Kui põlengud jätkuvad samamoodi ja õhu kvaliteet on aina rohkem kahjustatud, tuleks Austraalia tenniseliidul kehtestada reeglid. Mõistagi ei ole nad lihtsas olukorras. Aga rõhutan: tervis on kõige tähtsam. Vajadusel tuleb kaaluda ka Australian Openi ärajätmist,» teatas maailma esitennisist Novak Djokovic keerutamata.