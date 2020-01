Sergei Metlev: suurteos Patarei muuseum

Tellijale

2018. aasta aprillis otsustas riik, arvestades paiga ajaloo ja varasemate aruteludega, et Patarei idatiiba rajatakse pärast selle müüki rahvusvaheline kommunismiohvritele pühendatud muuseum, ja nii sai vastav punkt lisatud müügilepingu tingimustesse. See muuseum on kaalukaimaid ajalookultuurilisi objekte, mida Eesti viimasel ajal kavandanud on.