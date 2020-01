Martin Ehala: Priitahtlike Koolmeistrite Selts

Ei ole kahtlust, et meie õpetajad teevad oma tööd hästi, sellest kõnelevad PISA tulemused, mis on näidanud ühtlast kasvu viimased kümme aastat.

Samas on Eesti õpetajaskond teiste riikidega võrreldes oluliselt vanem. Eelmisel suvel avaldatud rahvusvahelisest võrdlusuuringust TALIS ilmnes, et 54 protsenti meie õpetajatest on vanemad kui 50 aastat, samas kui OECD riikides on üle 50-aastaseid keskmiselt vaid 34 protsenti. Peale selle on Eesti õpetajaskond ka sooliselt üsna tasakaalust väljas. Meie põhikooli õpetajaist on 84 protsenti naised, OECD riikide keskmine on 68 protsenti.

Raske on öelda, kas ja kuivõrd õpetajaskonna vanus ja sooline jaotus õpitulemusi mõjutab, kuid selge on see, et keegi ei saa jääda õpetajaks igavesti. Nii on õpetajaskonna ulatuslik uuendamine üks suuremaid Eesti üldhariduskooli ees seisvaid väljakutseid lähema 10–15 aasta jooksul.