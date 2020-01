Anneli Bogens: tulge nädalaks kooli, Tuuli Roosma!

Tellijale

Koolis toimuv on lahutamatult seotud sellega, mis toimub ühiskonnas. Seega on kool paratamatult pidevas muutumises ja meetodid, mis mingil ajal õigustasid ennast, võivad aja möödudes tunduda arhailiste ning lapsevaenulikena. Tänapäeva kooli ülesanne ei ole enam juba ammu vaid kirjaoskuse ja matemaatika õpetamine.

Nüüdisaegne õpetaja suunab ja juhendab, on ise kaasõppija ning õpilane õpib aktiivselt, otsib ise infot, otsustab, valib, hindab, kontrollib ja vastutab. Kuidas see aga reaalses elus toimima saada? Kust leida õpetajaid, kes lapsi ettevõtlikkuse pisikuga nakataks? Kas kellegi prominentse ettevõtliku inimese, nagu produtsendi ja teleajakirjaniku Tuuli Roosma kaasamine suudaks ära teha selle töö, millest paljud koolid unistavad?

Üks lahendus, kuidas muuta laste eluhoiakut ettevõtlikumaks, on Ida-Virumaalt alguse saanud ja nüüd üle Eesti levinud ettevõtliku kooli metoodika. Eesti ettevõtlike koolide liikumine sündis üle 12 aasta tagasi meie õpetajate initsiatiivgrupi baasil. Sellega on nüüd üle Eesti liitunud 135 kooli. Üks selle liikumise juhtmõtteid seisneb lastes ettevõtlikkuse kasvatamises. Ettevõtlikus koolis lastakse lapsel juba väga varasest noorusest ise unistada, ise katsetada, ise teha ja ise vastutada. Näiteks Kiviõli 1. keskkool või Kohtla-Järve Järve kool on olnud ühed selle liikumise eredad tähed.