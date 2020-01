Kiiri Toomberg: õpetajatöö kui karjääripööre

Tellijale

Õpetajate põud on Eestis laialt teada, eriti loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. OSKA tööjõu analüüsi andmetel ootab loodusteaduslike ainete, ennekõike füüsikaõpetajate asendamisel ees kriitiline periood, sest iga neljas füüsika- ning iga viies keemia-, geograafia-, bioloogia- ja matemaatikaõpetaja on üle 60-aastane. Täpsemalt on vajadus õpetajate järele järgmine: 16 füüsika-, 13 keemia-, 15 geograafia-, 15 bioloogia- ja 60 matemaatikaõpetajat aastas.

Nii suure õpetajate põua leevendamiseks on vaja mitut algatust, sest nagu ettevõtluseski paneb konkurents aluse arengule. Üks võimalus kasvatada õpetajate arvu on pakkuda õpetajakoolitust-ümberõpet õpetajatööst huvitatud erialase kõrgharidusega inimestele. Nii tuli Tartu Ülikool 2019. aastal välja uue programmiga Kogenud Kooli. Inimestele, kes plaanivad karjääripööret, on tähtis, et pakutavad õpivõimalused oleks paindlikud ja atraktiivsed. Programm Kogenud Kooli on just selline.

Programmi esimeses lennus alustas sügisel 11 inimest õpinguid Tartu Ülikooli õpetajahariduse magistriõppekaval ning samal ajal ka tööd koolis matemaatikaõpetajana. Igal aastal on programmil kindel sihtgrupp: kui eelmisel sügisel olid need matemaatikud, siis alanud aastal on oodatud peale matemaatikute ka füüsikud.