Herman Kelomees: põhimõttekindluse iva

Oma põhimõtete eest seismist, eriti poliitikas, tuleb kindlasti kiita. Ka Kaia Iva on nii ajakirjanduses kui ka sotsiaalmeedias sirgeseljalisuse eest kiidetud. Tuleb siiski silmas pidada, et Iva otsusel polnud tema elule mingeid erilisi tagajärgi, sest uus, erakonnast sõltumatu töökoht on tal käes. Iva lahkumise ajastus tekitab küsimusi, sest pensionireform oli ju Isamaa kampaania peateema samadel valimistel, kus tema erakonna nimekirjas kandideeris.

Põhimõttekindlusel on tõeline väärtus, kui seda näitavad need, kellel oleks seda tehes midagi kaotada. Vajadusel tuleks loovutada ka soe koht valitsuses või parlamendis, ning mitte ainult need, kellel oleks väljaspool poliitikat vähemalt võrdväärne sissetulek. Kui põhimõtteid kaitsev otsus langeb alles pärast tipp-poliitikuaja lõppu, on selle žesti resonants väike.