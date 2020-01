Mart Raudsaar: digiriik vajab lisajõudu

Eesti digitiiger on olnud edukas, ent taseme hoidmiseks ja tõstmiseks vajab see riigi poolset täiendavat toetust, kirjutab Eesti Meediaettevõtete Liidu tegevjuht Mart Raudsaar.

Tehnoloogia areng on alati olnud ühtaegu nii võimaluste kui ka probleemide allikaks. Briti impeeriumi laevastiku kahuritele polnud hiinlastel omal ajal võimalik esitada ühtegi vastuargumenti vaatamata kogu oma kultuuriajaloolisele rikkusele ja paberi leiutamisele. Tänapäeval aga teame, et nad on väga osavad infotehnoloogia kasutajad, sealhulgas näotuvastustehnoloogia võimaluste kasutajad.

Kommunikatsioonitehnoloogia areng on viimastel aastakümnetel olnud meeletult kiire ning see on seadnud riigid, ühiskonnad ja indiviidid suure surve alla. Infot – alati ja mitte ilmtingimata väärtuslikku – koguneb suurel kiirusel ning omaette edu pandiks on saamas oskus seda töödelda, näiteks oskus lugeda suurandmetest välja tarbija käitumist. Selles kontekstis nimetan olulisena ka muutuste juhtimise oskust. Kas me veereme ühiskonnana muudatustega passiivse järelkäruna kaasa või kas õpime koos karjaga kiiresti jooksma või kas oleme teenäitajaks? Sellest sõltub pikas perspektiivis, kas jääme kahurite ette või kahurite taha – ning kahuritest räägin ülekantud tähenduses, sest paberil (baitidel) on tänapäeval juba suurem jõud kui terasel.

Me oleme palju rääkinud Eestist kui digiriigist. Mõne asjaga oleme digitaalses valdkonnas olnud tõepoolest väga edukad. Meil on ID-kaart ja sellele tuginevad rakendused, võimalus anda digiallkirju, deklareerida lihtsalt makse ja alustada uut ettevõtet. Meie noored oskavad kasutada nutiseadmeid ning teha nendega uskumatuid asju. Kuid siinkohal on meie edulugu jäänud toppama. Kunagi pakkus riik Tiigrihüppe programmis noortele arvuti kasutamise oskuseid ning lõi e-riigi vundamendi. Ma näen, et ühelt poolt on tehnoloogia areng ja üksikinimeste digimaailmas toimetamise oskused liikunud väga kiiresti edasi, kuid teiselt poolt pole riik ja ametkond e-riigi digistruktuuri mõtestamise, kujundamise ja jõustamisega kaasa tulnud. Mul on seda ebameeldiv öelda, kuid vaadates Põhjamaades – aga ka Lõuna-Euroopa riikides – toimuvat, ei ole me maailmas enam teenäitaja rollis, vaid pigem karjaga kaasajooksja rollis, ning peagi on meid ootamas järelkäru roll, kui ühiskondade digitaliseerumine praeguses tempos edasi liigub.

Millest me räägime? Me räägime ei rohkem ega vähem kui oma Eesti tulevasest jõukusest ja turvalisusest. Meil on digivaldkonnas vaja kõikehõlmavat innovatsiooni ning ajutrusti, kes suudab rohujuuretasandil toimuva viia riigi tasandile ja kes suudaks luua arengut toetavat keskkonda. Kuna oleme väike riik, on see teoreetiliselt võimalik.

Peagi on meid ootamas järelkäru roll, kui ühiskondade digitaliseerumine praeguses tempos edasi liigub.