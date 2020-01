Tellijale

Tegu on tähtsa võiduga Horvaatia suurimale vasaktsentristlikule jõule Sotsiaaldemokraatlikule Parteile (SDP), sest pühapäeval 52,7 protsenti häältest kogunud Milanović on alles teine riigipea, kes tuleb nende ridadest.

Järjekordne tihe rebimine võidu nimel näitab ühtlasi seda, kui lõhenenud Horvaatia on, sest valimised riigis jagavad rahva alati sisuliselt kahte võrdsesse leeri. Suurlinnad ja Kesk-Horvaatia on vasakpoolsete kants ning rannik ja maapiirkonnad kuuluvad traditsiooniliselt parempoolsetele. Kui senine president Grabar-Kitarović 2015. aastal riigipeaks tõusis, oli tema edu veel napim kui Milanovićil üleeile – kõigest 0,7 protsenti ehk 32 500 häält enam.