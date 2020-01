Piret Kuusik: tere tulemast heldekäelise Boris Johnsoni Suurbritanniasse!

Tellijale

Brexiti seadusettepanekud on jõudnud parlamenti ja opositsioon on juba esitanud ka muudatusettepanekud, kuid 87-kohaline enamus parlamendis lubab Johnsonil neid mugavalt ignoreerida. Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust 31. jaanuaril ja sellega on lepitud nii saareriigis kui ka Mandri-Euroopas.