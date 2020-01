Erkki Koort: 2020. aasta julgeoleku taroskoop

Kaardipakk on sassis. Täiesti sassis. USA õhulöök Iraagi rahvusvahelise lennujaama lähedal on märgiline ja seda mitmel põhjusel. Esiteks ei ole tavapärane, et riigid korraldavad selliseid rünnakuid toimivate rahvusvaheliste lennuväljade juures, sest nii droonid, raketid kui ka plahvatused häirivad teatavasti turvalist lennuliiklust. See samm mõjutab teisigi riike, mis on niisugusest tegevusest praeguseni hoidunud. Droone endidki peetakse tänapäeval üheks enim lennuliiklust ohustavaks teguriks.