Tulipunase lillekese õnn ja õõv

Kui taimed kinolinal inimkonda mulla alla saadavad, siis on enamasti tegemist pigem B-kategooria õudusfilmidega, nagu «Triffide päevad», «Tapjatomatite rünnak» või «Aeg on käes...». Nüüd lisandub sellele võrdlemisi salongikõlbmatule seltskonnale märksa väärikam esineja: mulluses Cannes’i võistlusprogrammis esilinastunud draamas «Väike Joe» aretavad teadlased välja taime, mille lõhn teeb inimesed õnnelikumaks. Peagi ilmneb, et ilusad punaseõielised taimed toovad inimestes esile teisigi muutusi... või on tegemist pelgalt paranoiaga?