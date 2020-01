Tore ja kole lavastus Paide Teatrilt 

Tellijale

Aasta hiljem on tegijad astunud suure sammu, aga mitte edasi, vaid tagasi, sinna, kus nad ise varem olnud pole. Seega on tegemist tegijate jaoks ikkagi täiesti uue fenomeniga, mis sest et teatrikunst ise on need teemad juba läbinud.

Jon Fosse minimalistlikku näidendit «Ma olen tuul» on teatripublik näinud ka aastal 2013 Salme kultuurikeskuses Lembit Petersoni lavastuses. Näidend ise on kirjutatud 2007. aastal. Aga see kõik meenutab juba aastat 1976, mil Peterson tõi Noorsooteatris lavale Samuel Becketti «Godot’d oodates». Ma ise ei saa seda kõike mäletada, tegemist on kollektiivse mäluga, mis paneb küsima, miks on täna ja just sellisel viisil vaja teha selline kunstiteos, sealjuures arvestades juba varem tehtut.