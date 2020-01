Juhani Jaeger: poliitilisi debatte hoitakse «sauruse tasemel»

Tellijale

Saurused surid välja sellepärast, et neil puudus n-ö soov olla midagi enamat. Soov või mitte, aga suuremõõtmeliste, kuid kesisevõitu intelligentsusega elajate allajäämine evolutsioonile on ajalooline fakt. Eluliste vajaduste hierarhia kohta võib üldistades öelda, et bioloogilised ja sotsiaalbioloogilised vajadused on omased kogu loomariigile (sh inimesele). Seevastu eneseteostusvajadus, hoiakud ja väärtused ning maailmavaade on omased üksnes inimesele, kes ainsana teadvustab oma soovi olla midagi enamat.