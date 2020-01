Personaalmeditsiini eesmärk vähiravis on testide abil leida igale kasvajale omane genoomi muutus ning ravida haigust ravimiga, mis annab parima tulemuse. Genoomiuuringud Roche laboris. FOTO: Roche

Suurem osa praegustest vähiravi meetoditest on kohandatud sobima paljudele patsientidele, kes jagavad pealtnäha sama haigust. Kõige uuemas geenimuutustel põhinevas meditsiinis kaldutakse aga arvama, et nii nagu iga inimene, on ka iga vähk unikaalne.