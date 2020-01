Ronaldo lõi Cagliari värava auguliseks

Cagliari on Itaalia meistrivõistlustel kaotanud nüüd kolm mängu järjest. Võitlus Meistrite liiga koha eest pole küll veel läbi, ent olukord on igal juhul raske. 18 vooru järel hoiab Sardiinia klubi 29 silmaga kuuendat kohta. Viimasel Meistrite liigasse viival neljandal positsioonil on AS Roma 35 punktiga. Juventus tõusis 45 silmaga meistrivõistluste liidriks, kuid eile hilisõhtul käis väljakul ka Milano Inter, kelle võidu korral jätkub meistrivõistlustel kaksikjuhtimine.