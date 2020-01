Tellijale

Vankumatu toetus Trumpi otsusele mõrvata Iraagi territooriumil üks Iraani juhtfiguuridest on arulagedus olukorras, kus Eesti on võtnud sisse koha ÜRO Julgeolekunõukogus. ÜRO sõltub eksistentsiaalselt ainult sellest, kas ja millisel määral on riigid nõus reeglite järgi mängima. Igasugune pretsedent avab Pandora laeka järgmisteks ning just seda tegi Trump, kui otsustas hukata teise riigi territooriumil kolmanda riigi kõrge sõjaväelase.