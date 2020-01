Aimar Altosaar: teednäitava rahvastikuga riik

Tellijale

Ka praegu ei peaks me masendusse langema, kui ÜRO rahvastikuraport paneb meid koos enamiku Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega kõige kiiremini kahaneva rahvastikuga maade esikahekümnesse. Tegelikult me teame, et Eesti koht ei ole enam seal, sest juba kolm aastat on meie elanikkond kasvanud ning pole ette näha, et see suundumus enne 2050. aastat muutuks.