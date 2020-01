Aimar Altosaar: maailma rahvastiku kasv pidurdub

Tellijale

Kuigi sündimus on mitmes maailma piirkonnas endiselt üsna kõrge, on see üleilmses langustrendis. Praegu elab ligi pool kogu maailma inimestest piirkondades, kus sünnib alla 2,1 lapse naise kohta ehk alla taastetaseme. Möödunud aastal püsis sündimuskordaja sellest kõrgemal Sahara-taguses Aafrikas, kus sündis 4,6 last naise kohta, Okeaanias (ilma Austraalia ja Uus-Meremaata) oli see näitaja 3,4, Põhja-Aafrikas ja Lääne-Aasias 2,9 ning Kesk- ja Lõuna-Aasias 2,4. Seevastu Põhja-Ameerikas ja Euroopas sünnib naistel keskmiselt 1,7 last, Ida- ja Kagu-Aasias ning Austraalias ja Uus-Meremaal 1,8.