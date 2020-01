Nelli Jung: hügieen päästab tänapäeva katkust

Tellijale

Kas pole mitte karm tõdemus, et kolmandik Eesti noori on viimase aasta jooksul läbi elanud depressiivseid episoode? Tervelt kolmandik! Sealjuures näiteks 15-aastastest tüdrukutest on kogemus vähemalt kahenädalaste depressioonihoogudega lausa 51 protsendil.

See on päris hull, ent veel hullem on levinud hoiak selle olukorra suhtes. Noorte depressiivsus polevat midagi erilist. Pigem on see normaalne, sest kellel meist endist või meie lähedastest poleks esinenud depressiivsust. «Kõigil on, see on üldteada ja ei eruta enam kedagi,» öeldakse õlakehituse saatel.

Osaliselt pean nõustuma. Kõigil paistab olevat lähedaste või sõprade hulgas keegi, kes depressiooniga hädas olnud. Kui keegi ütleb, et tal ei ole, on kaks võimalust: ta on kas suur erand või siis elab teadmatuses. See viimane on ka üsna levinud.

Õlakehitusega ei saa ma aga nõustuda. Minu ettepanek on vaadata asjale ausalt otsa. Ilma pead liiva alla peitmata, et jajah, tempo ja stress ja elu on selline, mis seal siis ikka. Vaadata uurivalt ja ilma emotsionaalse hämata, mida depressioon tegelikult tähendab ja mida tegelikult teha saab.

Kui depressioonis on su laps, siis võib lapsevanemal olla tunne, et ta lihtsalt ei jõua lapseni. No ei saagi ühendust, ta nagu ei kuulakski või ei hooliks. Aitamiskatsed võivad anda tulemuseks õlakehituse, uksepaugutuse või tuima nutivahendi jõllitamise. Võib ka juhtuda, et sa ei kuulegi, et tal on enesetapumõtted, ega tea, mis vahendeid ta hingevalu summutamiseks kasutab (eneselõikumine on üks levinumaid, ained muidugi ka).