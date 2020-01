Erkki Bahovski: ajalooliste valede võrgus

Tellijale

Igaüks, kes on vähegi kursis Teise maailmasõja ajalooga, teab, et Putin kõneles Teise maailmasõja kohta «alternatiivseid fakte». Ja ikka väga alternatiivseid – Baltimaade okupeerimine ja annekteerimine 1940. aastal on midagi, mille üle on vaieldud ka läänes, mitte ainult Venemaal, kuid see, et Poola langes Saksamaa kallaletungi ohvriks, on olnud selge juba sõja algusest peale. Vähem on räägitud küll Punaarmee sissetungist Poolasse 17. septembril 1939, kuid ka see fakt on nüüdseks juba laiema avalikkuse teadvusse jõudnud. Eriti küüniline on väide, nagu aidanuks Nõukogude okupatsioon päästa inimelusid – meenutatagu Poolast küüditamisi ja Poola ohvitseride massimõrva Katõnis.