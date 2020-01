Juhtkiri: nii näevadki kliimamuutused välja

Sellest filmitud video muutus viraalseks. Inimesed mõistsid, et nii nagu tsirkuselõvi hüppab läbi põleva rõnga seepärast, et vastasel korral ootab teda ees midagi veel hirmsamat, peegeldab koaala seesugune inimeste juurde tulek loomakese suures hädas olemist. Kusjuures polnud ilmselt väga paljud neist, keda videost nähtu puudutas, isegi teadlikud, kui erakordset sündmust nad interneti vahendusel tunnistavad.

Tõsi, koaalade veejoomine hakkas pihta juba mõne aasta eest, mistap on nende jaoks joomiskohti tehtud. Muutuse põhjusi pole vaja pikalt nuputada: üha kuumemaks ja kuivemaks muutuv ilm on teinud oma.

Praegu on olukord maakera kuklapoolel teadupärast katastroofiline. Lühidalt: juba mitmendat kuud lõõmavad seal ennenägematud metsa- ja maastikutulekahjud. Põlengud on ulatunud umbes 50 000 ruutkilomeetri suurusele alale. Seda on rohkem kui mitu eelmist rekordsuurt põlengut kokku.