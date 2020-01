Tellijale

«Mingis mõttes on kõik poliitiline. Ma olen sünnist saati olnud poliitiline nähtus – see ei ole midagi, mida ma oleksin tahtnud, aga see on paraku reaalsus. Lihtsalt seetõttu, et olen kurt. Seega on minu eksistents kui selline juba ette poliitiline. Teatud mõttes võiks seda näitust nimetada protestiks või näha seda aktivismina. Aga samas ma ei arva, et see näitus oleks otseselt poliitiline,» räägin Juhan Rauale Kunstihoones avatud näituse «Sõna mõjutus: puue, suhtlus, katkestus» üks kuraatoreid Christine Sun Kim. Aga mis näitus see siis on?.