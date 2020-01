Hispaania sai ligi aasta kestnud segaduse järel vasakvalitsuse

Tellijale

Hispaania uus valitsus kavatseb tõsta makse kõrgepalgalistele ja suurettevõtetele, kehtestada miinimumpalga, seada üürihindadele ülempiiri ning tühistada majanduskriisi ajal konservatiivse valitsuse vastu võetud seadused, mis lubavad töötajaid lihtsamini vallandada. PSOE ja Podemose kinnitusel on meetmed vajalikud majandusliku ebavõrdusega võitlemiseks, kuid ettevõtete lobiühendus CEOE on hoiatanud, et see võib mõjutada väga negatiivselt uute töökohtade loomist.